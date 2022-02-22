Зеленский с главами фракций думали над введением чрезвычайного положения

На заседании глав фракций Верховной Рады совместно с президентом Владимиром Зеленским подняли вопрос введения в Украине чрезвычайного положения из-за угрозы российской военной агрессии.

Источник: источники "Украинской правды" среди участников встречи, комментарий Юлии Клименко для УП, брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Прямая речь Арахамии: "Мы договорились, что парламент сейчас будет работать в так называемой "оборонительной коалиции". То есть мы сказали, что все политические споры у каждого, разные политические позиции – все это откладывается временно в сторону. Нет оппонентов – все вместе работают над теми вещами, которые нужно принимать.

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Были разные идеи по поводу потенциального введения военного положения. Надо быть потенциально готовыми (принять в парламенте – ред.), но пока вводить военное положение не будем, до тех пор пока не начнется – не дай Бог – масштабная агрессия".

Детали: На встрече глав фракций и групп с президентом Украины обсуждали возможность введения чрезвычайного положения в областях, приграничных с РФ.

Предложение о чрезвычайном положении озвучивали как президент, так и некоторые главы фракций. Как сказали источники УП, решение будет принято с учетом того, что будет происходить в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 23 февраля.

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По словам источников, Зеленский предложил главам фракций начать все "с чистого листа" и простить прежние образы в контексте политических противоречий.

На встрече также присутствовали руководители всех силовых органов, премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сначала докладывали силовики, которые говорили об актуальной ситуации в контексте безопасности, а также делились возможными прогнозами событий. Украинская разведка имеет данные, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. В первую очередь, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев, как сказали представители разведки.

В течение следующих двух суток украинские силовики ожидают ухудшения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

По словам источников, среди прочего, депутаты договорились поддерживать все законы, касающиеся армии и экономической ситуации.

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