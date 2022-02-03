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Разведка США: Некоторые случаи "гаванского синдрома" могла вызвать электромагнитная энергия

Четверг, 3 февраля 2022, 02:35
Разведка США: Некоторые случаи гаванского синдрома могла вызвать электромагнитная энергия
Автомобиль проезжает мимо посольства США в Гаване, Куба. ФОТО: GETTY IMAGES

Импульсная электромагнитная энергия и ультразвук "правдоподобно объясняют" некоторые случаи таинственного "гаванского синдрома".

Источник: BBC, The Guardian со ссылкой на отчет разведки США, подготовленный группой экспертов-ученых

Детали: Группа экспертов сузила свой обзор до сотен зарегистрированных случаев, подпадающих под четыре "основные характеристики":

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  • внезапное появление звука или давления в одном ухе или одной стороне головы;
  • почти одновременные симптомы, такие как головокружение, потеря равновесия и боли в ушах;
  • ощущение нападения с определенного направления;
  • отсутствие известных экологических или медицинских условий, которые могли бы объяснить симптомы.

Описание симптомов соответствовало ранним случаям, зарегистрированным в 2016 году среди дипломатов США и Канады, дислоцированных в Гаване.

Группа экспертов обнаружила, что "сочетание четырех основных характеристик явно необычно и не упоминается в других источниках медицинской литературы, и до сих пор не было связано с конкретной неврологической аномалией". Группа указала на форму внешнего источника энергии.

В отчете говорится, что "импульсная электромагнитная энергия, особенно в радиочастотном диапазоне, правдоподобно объясняет ключевые характеристики, хотя есть пробелы в информации".

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Отмечается, что существуют устройства со "скромным энергопотреблением", которые можно было скрыть и которые могли вызвать симптомы и быть эффективными на расстоянии сотен метров или сквозь стены. Используя то, что в отчете описывается как "нестандартные антенны и методы", электромагнитная импульсная энергия может быть направлена ​​на цель "по воздуху на расстояние от десятков до сотен метров и с некоторыми потерями из-за большинства строительных материалов".

Сообщается, что "было убедительно продемонтировано", что импульсная электромагнитная энергия вызывает симптомы и что "люди, случайно испытавшие влияние радиочастотных сигналов, описывали ощущения, подобные основным характеристикам". Однако в отчете говорится, что "недостаточно исследований" влияния такой импульсной электромагнитной энергии на человека.

Ультразвуковая энергия также является правдоподобным объяснением симптомов, но только в ситуациях, когда источник находился близко к цели.

В докладе говорится, что психосоциальные факторы не могут объяснить случаи "гаванского синдрома" с четырьмя характеристиками, но могут осложнить их.

Что предшествовало: 21 января стало известно, что первоначальное расследование ЦРУ набора симптомов, известного как "гаванский синдром", показало, что это вряд ли результат кампании другого государства, направленной на американских дипломатов и шпионов.

Предыстория: Таинственная болезнь, о которой впервые сообщили официальные лица США в кубинской столице в 2016 году, поразила американских дипломатов, официальных лиц и членов их семей за рубежом. Симптомы включали мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. В течение лет сотни американских чиновников сообщили о возможных инцидентах в ряде стран.

Темы: США
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