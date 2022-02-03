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Канцлер Шольц "скоро" едет в Москву встретиться с Путиным

Четверг, 3 февраля 2022, 06:15
Канцлер Шольц скоро едет в Москву встретиться с Путиным
ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц  отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Шольц вещателю ZDF, Politico

Детали: Встреча состоится на фоне того, что Шольц назвал "очень серьезной ситуацией" на границе с Украиной.

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Как отмечается, канцлер не озвучил дату поездки в Москву, однако сказал, что встреча "запланирована и состоится в ближайшее время".

Прямая речь: "Сейчас я поеду в США и скоро буду в Москве, чтобы продолжить обсуждение необходимых вопросов".

Напомним: Как уже сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Россию, чтобы обсудить "кризис вокруг Украины".

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Темы: РосcияГермания
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