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От Донетчины до Закарпатья: СБУ разоблачила ряд вражеских интернет-агентов

Четверг, 3 февраля 2022, 13:14
фото сбу

С начала года Служба безопасности Украины разоблачила ряд вражеских агентов, призывавших через интернет к захвату власти и изменению границ территории нашей страны.

Источник: СБУ

Детали: Деструктивный контент злоумышленники репостили с российских пропагандистских сайтов и распространяли через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ, подчеркивают СБУ. Путем распространения провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.

В частности, в Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.

Кроме того, он подыскивал сообщников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространению материалов с призывами к совершению таких действий и в пропаганде войны.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Кропивницком силовики разоблачили представителя местной общественной организации, который через Интернет призвал к захвату власти в Украине.

Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье была нейтрализована целая группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих "кураторов" они распространяли агитацию по изменению границ территории нашего государства.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По разоблаченным фактам правонарушений продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины, отмечают в СБУ.

 

Украинская правда
Темы: СБУ


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