От Донетчины до Закарпатья: СБУ разоблачила ряд вражеских интернет-агентов
С начала года Служба безопасности Украины разоблачила ряд вражеских агентов, призывавших через интернет к захвату власти и изменению границ территории нашей страны.
Источник: СБУ
Детали: Деструктивный контент злоумышленники репостили с российских пропагандистских сайтов и распространяли через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.
Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ, подчеркивают СБУ. Путем распространения провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны.
В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.
В частности, в Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.
Кроме того, он подыскивал сообщников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространению материалов с призывами к совершению таких действий и в пропаганде войны.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Кропивницком силовики разоблачили представителя местной общественной организации, который через Интернет призвал к захвату власти в Украине.
Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.
На Закарпатье была нейтрализована целая группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих "кураторов" они распространяли агитацию по изменению границ территории нашего государства.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.
В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
По разоблаченным фактам правонарушений продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины, отмечают в СБУ.