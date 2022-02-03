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Главврач в Киеве подделывал тысячи ковид-сертификатов

Четверг, 3 февраля 2022, 15:46
Фото прокуратуры

Главврачу киевской больницы сообщили о подозрении в подделке сертификатов о вакцинации от Covid-19.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Ежемесячно в электронную систему eHealth вносилось около 2 тысяч недостоверных записей о прохождении вакцинации без посещения медицинских учреждений. Указанные услуги стоили от 3000 до 4500 гривен".

Детали: Незаконную деятельность по подделке сертификатов о ковид-вакцинации разоблачили в декабре 2021 года.

Сообщается, что участники схемы ежедневно формировали и передавали врачам списки лиц для внесения в электронную систему eHealth недостоверных сведений о проведении им прививок от Covid-19. Эти данные в дальнейшем загружались в "Дію".

Сейчас двум лицам, в том числе главному врачу одной из районных больниц города, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ.

Правоохранители устанавливают других участников противоправной деятельности для привлечения их к ответственности.

Темы: прокуратуравакцинация


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