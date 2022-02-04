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Украина – 6-я в Европе по суточной смертности от коронавируса

Пятница, 4 февраля 2022, 06:33
фото: Эльдар Сарахман, УП

2 февраля в мире диагностировали 3 065 159 новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе Украина – на 6-м месте.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Бразилии, Франции, США.

В частности, в Бразилии зафиксировали более 286 тысяч, во Франции – более 274 тысяч и в США – почти 256 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Россия. Украина – на 21 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 376), Индии (1 100), Бразилии (923). Всего в мире за сутки от болезни умерли 11 310 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия. Украина – 6-я в этом списке.

 

За все время пандемии излечились от недуга 307 844 924 человека. В настоящее время насчитывается около 75 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 731 488 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 2 февраля в Украине зафиксировали 39 620 случаев коронавирусной болезни и 210 смертей от Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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