Силовики разоблачили "серийного" псевдоминера

Правоохранители разоблачили и задержали харьковчанина, который отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений.

Источник: Служба безопасности Украины, полиция Харьковщины

Детали: Установлено, что 39-летний харьковчанин может быть причастен к, по меньшей мере, четырнадцати анонимным сообщениям о минировании различных объектов на территории города, в том числе Харьковской областной государственной администрации, Харьковского апелляционного суда, международного аэропорта, железнодорожных и автомобильных вокзалов, а также торгово-развлекательных центров в декабре 2021 года.

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Псевдоминером является специалист в ІТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождение.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Мотивами своих преступных действий харьковчанин объяснил, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

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В ходе обыска по месту жительства фигуранта была изъята компьютерная техника и средства связи.

Техника направлена ​​для проведения компьютерно-технического исследования, по результатам которого будет решен вопрос уведомления мужчины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. В последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждане Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия, отмечают правоохранители.

Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Но правоохранители оперативно устанавливают местонахождение "анонимных террористов".

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.