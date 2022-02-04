ОПЗЖ возмутились из-за блокировки каналов окружения Медведчука: "Это пещерная русофобия"

Партия кума президента России Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа за жизнь" возмутилась из-за блокировки каналов UkrLive и "Первый независимый" и связывают это решение со статьей Джорджа Сороса и подыгриванию США.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Дословно: "В ночь с 3 на 4 февраля корпорация Google удалила с принадлежащего им сервиса YouTube каналы UkrLive и "Первый независимый".

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Это решение мирового цифрового тирана является очередным шагом по подавлению свободы слова в мире, актом мести за принципиальную позицию этих СМИ по донесению правдивой и объективной информации, в частности по противодействию разжигаемой Соединенными Штатами антироссийской милитаристской истерии и пещерной русофобии".

Детали: В "ОПЗЖ" назвали это решение сигналом поддержки США режима Зеленского.

Отмечается, что "блокирование произошло через считанные дни после касающегося Китая выступления Джорджа Сороса, в котором он заявил о борьбе двух систем и невероятной демократичности системы американской".

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В партии Медведчука заявили, что не сомневаются, что статья Сороса, санкции против депутатов ОПЗЖ Волошина и Козака и решение Google относительно UkrLive и "Первого независимого" "являются частью единой политики США по построению цифровой диктатуры".

Дословно: "ОПЗЖ заявляет о спланированной, ведущейся властями США и слившимися с ними международными корпорациями гибридной войне против нашей политической силы, выступающей против внешнего управления Украиной, против уничтожения свободы слова, подавления инакомыслия, распространения открытой лжи и информационных манипуляций".

Напомним: