Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОПЗЖ возмутились из-за блокировки каналов окружения Медведчука: "Это пещерная русофобия"

Пятница, 4 февраля 2022, 14:45
фото: ОПЗЖ

Партия кума президента России Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа за жизнь" возмутилась из-за блокировки каналов UkrLive и "Первый независимый" и связывают это решение со статьей Джорджа Сороса и подыгриванию США.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Дословно: "В ночь с 3 на 4 февраля корпорация Google удалила с принадлежащего им сервиса YouTube каналы UkrLive и "Первый независимый".

Это решение мирового цифрового тирана является очередным шагом по подавлению свободы слова в мире, актом мести за принципиальную позицию этих СМИ по донесению правдивой и объективной информации, в частности по противодействию разжигаемой Соединенными Штатами антироссийской милитаристской истерии и пещерной русофобии".

Детали: В "ОПЗЖ" назвали это решение сигналом поддержки США режима Зеленского.

Отмечается, что "блокирование произошло через считанные дни после касающегося Китая выступления Джорджа Сороса, в котором он заявил о борьбе двух систем и невероятной демократичности системы американской". 

В партии Медведчука заявили, что не сомневаются, что статья Сороса, санкции против депутатов ОПЗЖ Волошина и Козака и решение Google относительно UkrLive и "Первого независимого" "являются частью единой политики США по построению цифровой диктатуры".

Дословно: "ОПЗЖ заявляет о спланированной, ведущейся властями США и слившимися с ними международными корпорациями гибридной войне против нашей политической силы, выступающей против внешнего управления Украиной, против уничтожения свободы слова, подавления инакомыслия, распространения открытой лжи и информационных манипуляций".

Напомним:

  • 4 февраля Youtube заблокировал телеканалы "Перший незалежний" и UkrLive, которые создало окружение народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и которые попали под санкции СНБО. Телеканалы сменили адреса, чтобы вещать.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖМедведчуктелевидение


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
ОПЗЖ
США наложили санкции на двух депутатов ОПЗЖ за "дестабилизацию Украины"
Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
Кива на шоу Скабеевой поддержал слияние Украины и России
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...