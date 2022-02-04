В ОП уверяют, что Зеленский и Ермак не видели видео ДТП с Трухиным

Президент Владимир Зеленский не видел запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина.

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не ознакамливались с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших".

Детали: Также в ОП заявили, что Зеленский и Ермак не общались с Трухиным по поводу ДТП. И тот не приходил в приемную президента и главы офиса после 23 августа.

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