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В ОП уверяют, что Зеленский и Ермак не видели видео ДТП с Трухиным

Пятница, 4 февраля 2022, 16:49
Фото: УП

Президент Владимир Зеленский не видел запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина.

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не ознакамливались с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших".

Детали: Также в ОП заявили, что Зеленский и Ермак не общались с Трухиным по поводу ДТП. И тот не приходил в приемную президента и главы офиса после 23 августа.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала УП, зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Затем он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • МВД на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
  • ГБР заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда". Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки из-за расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа". 

Соня Лукашова, Александр Шумілін, УП
Темы: ТрухинЗеленский


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