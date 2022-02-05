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ООС: оккупанты стреляли уже 4 раза, повреждена школа, есть раненый

Суббота, 5 февраля 2022, 16:31
ООС: оккупанты стреляли уже 4 раза, повреждена школа, есть раненый
фото ООС

По состоянию на 17 часов в субботу в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

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В сторону Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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