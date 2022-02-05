ООС: окупанти стріляли вже 4 рази, пошкоджено школу, є поранений

Станом на 17 годину в суботу у зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

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У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.