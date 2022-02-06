Reuters: Из-за вторжения РФ Украина может потерять до 25 тысяч военных

У России есть на месте примерно 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: два американских чиновника в Reuters

Детали: Как отмечается, Россия отправляет дополнительные батальонные тактические группы в границу. За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось до 83 с 60 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути.

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Официальные лица США не предоставили доказательств, подтверждающих их оценку российских сил.

Ожидается, что пик замерзания земли достигнет 15 февраля, что позволит российским военным частям передвигаться по бездорожью. Такие условия будут сохраняться до конца марта.

Один из чиновников сказал, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч, по оценкам США.

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По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в Киев, он может пасть в течение нескольких дней.

Знать больше: Три вопроса о широкомасштабной войне с Россией

Напомним: Как стало известно в январе, США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство. Сообщалось, что российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения, которое может состояться между серединой января и серединой февраля.