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В Минске задержали и посадили в СИЗО фотографа

Понедельник, 7 февраля 2022, 07:45
В Минске задержали и посадили в СИЗО фотографа
Влад Грыдзин, фото "Радио Свобода"

В Беларуси арестовали фотографа Влада Грыдзина, который ранее работал в белорусской службе "Радио Свобода", а впоследствии работал фрилансером.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Фотограф перестал выходить на связь 4 февраля, по словам родственников, которые 6 февраля пришли к нему домой и увидели признаки обыска. Они сказали, что вещи разбросаны на полу, а ноутбук и камера исчезли.

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Как выяснилось, Грыдзина арестовали и доставили в СИЗО по улице Окрестина в Минске.

Арест подтвердила и Белорусская ассоциация журналистов. В ассоциации журналистов сообщили, что адвокат Грыдзина не смог встретиться со своим клиентом.

Родственники фотографа сообщили "Радио Свобода", что судебное заседание по его делу состоится 7 февраля.

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Грыдзин работал фотокорреспондентом Белорусской службы "Радио Свобода" до 29 августа 2020 года, когда власти отменили его аккредитацию. С тех пор он работал фрилансером.

В сентябре 2020 года Грыдзина уже задерживали.

Темы: БеларусьСМИ
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