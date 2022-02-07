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Для ВСУ модернизируют станцию радиотехнической разведки "Кольчуга"

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:15
фото ГУР МОУ

В Украине приступили к модернизации станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Детали: Указано, что соответствующий заказ от Минобороны получил один из научно-производственных комплексов.

Для Вооруженных Сил Украины будет обновлена мобильная автоматизированная станция радиотехнической разведки "Кольчуга".

Одной из основных задач, определенных в соответствующем заказе является существенное повышение характеристик указанной станции.

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Украинская правда
Темы: армияоружиеМинобороны


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