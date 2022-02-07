Для ВСУ модернизируют станцию радиотехнической разведки "Кольчуга"

В Украине приступили к модернизации станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Детали: Указано, что соответствующий заказ от Минобороны получил один из научно-производственных комплексов.

Для Вооруженных Сил Украины будет обновлена мобильная автоматизированная станция радиотехнической разведки "Кольчуга".

Одной из основных задач, определенных в соответствующем заказе является существенное повышение характеристик указанной станции.