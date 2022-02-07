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Умер экс-глава ВР Крыма, поддержавший оккупацию

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:47
Умер экс-глава ВР Крыма, поддержавший оккупацию
БОРИС ДЕЙЧ. ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО, СНЯТОГО 8 ЛЕТ НАЗАД

На 84-м году жизни скончался крымский политик, бывший председатель Верховной Рады АРК и эксдепутат Верховной Рады Украины Борис Дейч.

Источник: так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в Telegram, оккупационные крымские СМИ

Детали: СМИ сообщают, что Дейч скончался утром 7 февраля в клинике в Москве, куда его привезли из Крыма после ухудшения состояния из-за COVID-19.

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Отмечается, что он "был привит и сделал ревакцинацию". Каким именно препаратом – неизвестно.

Справка: Во время незаконного "референдума" в Крыму Дейч проголосовал за оккупацию полуострова и призвал объединяться с Россией. Интересно, что еще через три месяца после оккупации депутат ездил в Верховную Раду в Киев на работу.

При жизни награжден званием Герой Украины, которое не потерял даже в течение 8 лет оккупации. Это звание "Герой Украины" предоставляет ряд льгот и прибавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставили для украинских "героев".

ВИДЕО ДНЯ

Среди других наград Дейча есть 2 ордена Ярослава Мудрого, медаль "За содействие в охране государственной границы Украины", орден "За заслуги" III ст., медаль "Защитник Отечества" и международная награда тысячелетия "За заслуги перед человечеством".

Темы: КрымоккупацияРосcияколлаборационизм
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