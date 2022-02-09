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На Олимпиаде перенесли церемонию награждения из-за пробы на допинг российской фигуристки

Мазуренко Алена Среда, 9 февраля 2022, 11:48
фото: getty images

Церемонию награждения команд фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли на неопределенное время из-за допинг-пробы российской спортсменки.

Источник: Inside The Games со ссылкой на МОК и Международный союз конькобежцев

Детали: Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21:00 по местному времени.

По данным издания, причиной задержки считается ситуация между Олимпийским комитетом России (ОКР) и международными антидопинговыми органами.

Отмечается, что проблема связана с тестом на допинг российских спортсменов, проведенным перед Пекином 2022 года. 

Позже стало известно, что проблемы возникли из-за антидопингового теста 15-летней россиянки Камилы Валиевой.

Валиева лидировала в женском одиночном зачете как в короткой программе, так и в произвольной программе.

Точная природа проблемы с Валиевой неясна, хотя широко распространены заявления о том, что задействованный препарат был не для повышения работоспособности, а для отдыха.

Также существует спор о том, было ли вещество взято на конкурс или вне его.

Ситуация осложняется еще и тем, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса Валиева является "защищенным лицом".

Так как, спортсменка не достигла шестнадцатилетнего возраста и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

В пресс-службе союза конькобежцев сообщили, что "возникла ситуация, которая требует юридических консультаций с МОК".

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что юридическая ситуация стала "проблемой".

В Федерации фигурного катания России также отказались давать комментарии. Пресс-секретарь Ольга Ермолина заявила, что в РФ будут "ждать официальной информации по этому поводу".

7 февраля спортсмены РФ по фигурному катанию выиграли золото в командных соревнованиях. Второе место заняла команда из США, третье — Япония. Украинские спортсмены заняли 10-е место.

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Команда России на Олимпийских играх выступает под флагом Олимпийского комитета без сопровождения гимна. В 2019 году WADA запретило России участвовать в крупных международных соревнованиях 4 года из-за допингового скандала.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортРосcия


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