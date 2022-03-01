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Оккупанты отбирают у украинцев телефоны: что делать

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 06:30
Оккупанты отбирают у украинцев телефоны: что делать
Фото pixabay.com

Госспецсвязи заявляет, что оставшиеся без связи российские оккупанты начали чаще отбирать телефоны у украинцев – о таких фактах нужно сразу сообщать мобильным операторам и блокировать номер.

Источник: МВД со ссылкой на Госспецсвязи

Дословно МВД: "Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своей сети.

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Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий.

Лишившись возможности звонить по телефону из своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан".

Детали: МВД призвало украинцев, у которых отобрали мобильный представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон.

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Это может быть не просто без мобильного, но это можно сделать через соседей или стационарный телефон.

В МВД подчеркнули, что это очень важно, потому что от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев.

Темы: Росcиявойнамобильная связь
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