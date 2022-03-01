"Госспецсвязи" сообщили о взрывах в Киеве

Жители Киева слышали несколько взрывов – сообщается, что бомбят спальные районы столицы, пригород и район аэропорта "Киев".

Источник: киевляне, Госспецсвязи в Telegram

Дословно Госспецсвязи: "Киев: Русановка, Вишневое, Куреневка, Боярка и Жуляны – бомбят".

Реклама:

Напомним: 1 марта, в шестой день открытой войны России против Украины, российские войска нанесли ракетный удар по киевской телебашне, возле которой расположен мемориальный комплекс "Бабий Яр". Пятеро человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Цифровое вещание 8 каналов впоследствии восстановили.