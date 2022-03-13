Переговоры Украины с Россией продолжаются в рабочих группах нон-стоп – Подоляк

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются в рабочих группах нон-стоп, а 14 марта подведут итоги в полном составе.

Источник: twitter-страница члена украинской делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания.

В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов".

Предыстория: