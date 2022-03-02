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Генштаб озвучил потери противника на 7-й день войны: 5840 человек живой силы

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 09:40

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что на 7 день полномасштабного вторжения российского оккупанта, его потери составляют 5840 человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Указано, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Итак, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 02.03 составили:

  • личного состава – 5840 человек
  • амолетов – 30 ед,
  • вертолетов – 31 ед,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

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Темы: война
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