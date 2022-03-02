Генштаб озвучил потери противника на 7-й день войны: 5840 человек живой силы

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что на 7 день полномасштабного вторжения российского оккупанта, его потери составляют 5840 человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Указано, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Итак, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 02.03 составили: