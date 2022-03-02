Генштаб озвучил потери противника на 7-й день войны: 5840 человек живой силы
Среда, 2 марта 2022, 08:40
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что на 7 день полномасштабного вторжения российского оккупанта, его потери составляют 5840 человек.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: Указано, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Итак, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 02.03 составили:
- личного состава – 5840 человек
- амолетов – 30 ед,
- вертолетов – 31 ед,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО - 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.