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В Николаеве высадился вражеский десант. Людей просят покинуть улицы

Алена МазуренкоСреда, 2 марта 2022, 09:27
В Николаеве высадился вражеский десант. Людей просят покинуть улицы
фото: ФБ Кима

В Николаеве в районе Баловного высадился вражеский десант, людей просят покинуть улицы, а к дальнейшим указаниям объявили комендантское время.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До  следующих указаний. Все идем с улиц.

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Также продолжаются бои у Калиновки. Их там разбили. Часть назад ушла в сторону Баштанки.

Военные работают. В Николаеве врага нет".

Детали: Ким добавил, что вражеский десант высадился и приказал: "Стрелять на поражение".

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В городе объявили воздушную тревогу и попросили всех спускаться в подвалы.

По словам Кима, со стороны Севастополя летят вражеские самолеты.

Темы: НиколаевРосcиявойна
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