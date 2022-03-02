В Николаеве высадился вражеский десант. Людей просят покинуть улицы

В Николаеве в районе Баловного высадился вражеский десант, людей просят покинуть улицы, а к дальнейшим указаниям объявили комендантское время.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все идем с улиц.

Реклама:

Также продолжаются бои у Калиновки. Их там разбили. Часть назад ушла в сторону Баштанки.

Военные работают. В Николаеве врага нет".

Детали: Ким добавил, что вражеский десант высадился и приказал: "Стрелять на поражение".

ВИДЕО ДНЯ

В городе объявили воздушную тревогу и попросили всех спускаться в подвалы.

По словам Кима, со стороны Севастополя летят вражеские самолеты.