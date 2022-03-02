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От утренних обстрелов в Харькове погибли по меньшей мере 4 человека, 9 ранены

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 11:12

После утреннего обстрела российскими войсками Харькова спасатели извлекают из-под завалов людей: сейчас известно о 4 погибших.

Источник: руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко

Детали: Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова.

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В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов.

Предварительно известно о 4 погибших, 9 травмированных людях.

На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 человек личного состава. Работы продолжаются.

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Темы: войнаХарьков
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