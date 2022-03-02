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В столичном метро полиция обнаружила 5 диверсантов: один спрятал патроны в игрушку

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 13:44
фото полиции

В Киеве оперативники Нацполиции на станции метро разоблачили пятерых диверсантов.

Источник: сайт полиции

Детали: Сейчас станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Поэтому там полицейские круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности.

Так, на одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя.

Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Белоруссии, тоже имел при себе боевые патроны.

Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры.

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Также, на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин.

Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряженные четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества.

В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов (по данным УП, это произошло 1 марта на станции метро "Дорогожичи" - ред.).

Задержанные переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию.

Напомним: От российских бомб в метро Киева сейчас укрываются 15 тысяч человек

Темы: войнаКиевполицияметро
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