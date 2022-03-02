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В столичном метро полиция обнаружила 5 диверсантов: один спрятал патроны в игрушку

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 12:44
В столичном метро полиция обнаружила 5 диверсантов: один спрятал патроны в игрушку
фото полиции

В Киеве оперативники Нацполиции на станции метро разоблачили пятерых диверсантов.

Источник: сайт полиции

Детали: Сейчас станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Поэтому там полицейские круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности.

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Так, на одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя.

Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Белоруссии, тоже имел при себе боевые патроны.

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Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры.

Также, на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин.

Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряженные четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества.

В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов (по данным УП, это произошло 1 марта на станции метро "Дорогожичи" - ред.).

Задержанные переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию.

Напомним: От российских бомб в метро Киева сейчас укрываются 15 тысяч человек

Темы: войнаКиевполицияметро
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