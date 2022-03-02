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Оккупанты разбомбили пивзавод в Луганской области, погиб человек - ОГА

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 14:12
Оккупанты разбомбили пивзавод в Луганской области, погиб человек - ОГА
гайдай, фейсбук

Российские захватчики обстреляли Лисичанский пивной завод, погиб гражданский.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: Российские оккупанты обстреляли "ну очень стратегический" объект - Лисичанский пивной завод.

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Один гражданский человек погиб.                                 

Гатят без разбора, куда попадут, страдают мирные.

Подробности: Отмечается, что сейчас на заводе разбирают завалы.

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Темы: Луганская областьРосcиявойна
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