Оккупанты разбомбили пивзавод в Луганской области, погиб человек - ОГА
Среда, 2 марта 2022, 15:12
Российские захватчики обстреляли Лисичанский пивной завод, погиб гражданский.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: Российские оккупанты обстреляли "ну очень стратегический" объект - Лисичанский пивной завод.
Один гражданский человек погиб.
Гатят без разбора, куда попадут, страдают мирные.
Подробности: Отмечается, что сейчас на заводе разбирают завалы.
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