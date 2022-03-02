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Украинская делегация едет на переговоры с РФ - Укринформ

Светлана КизиловаСреда, 2 марта 2022, 19:19

Украинская делегация едет на переговоры с Россией якобы в Беловежскую пущу.

Источник: Укринформ со ссылкой на Офис Президента Украины

Детали: Кроме места встречи, в ОП Укринформу больше никаких деталей не сообщили.

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При этом российские медиа со ссылкой на Владимира Мединского (помощника Владимира Путина) пишут, что делегация РФ в прежнем составе уже прибыла место для переговоров с Украиной.

В сообщении РИА Новости говорится, что украинская делегация выехала из Киева и сейчас в дороге, россияне ожидают, что утром 3 марта украинцы приедут на место встречи. Кроме того, указано, что на российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться прекращение огня.

В еще одной публикации РИА Новости сказано, что "российские военные обеспечивают коридор безопасности для передвижения украинской делегации по территории Украины". Об этом также заявил Мединскиц.

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Напомним: в вечернем обращении 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о том, что у первого раунда переговоров между Украиной и Россией не было желаемого результата.

Темы: войнаОфис генпрокурора
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