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ВСУ совершили 50 точных ударов ракетами "Ольха" по вражеской технике

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 08:06
фото: КБ ЛУЧ

Украинские военные с начала российского вторжения совершили около 50 точных ударов ракетами Р624 "Ольха".

Источник: КБ "ЛУЧ"

Дословно: "С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 Ольха".

Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов".

Напомним: Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.

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Темы: Вооруженные силывойна
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