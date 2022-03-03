ВСУ совершили 50 точных ударов ракетами "Ольха" по вражеской технике
Четверг, 3 марта 2022, 08:06
Украинские военные с начала российского вторжения совершили около 50 точных ударов ракетами Р624 "Ольха".
Источник: КБ "ЛУЧ"
Дословно: "С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 Ольха".
Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов".
Напомним: Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским военным всю продукцию, подготовленную на экспорт.
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