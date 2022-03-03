США вводят новые санкции против РФ и Беларуси — в том числе против компаний из "оборонки"

США вводят дополнительные санкции против России и Беларуси из-за нападения на Украину.

Источник: Белый дом, "Радио Свобода"

Детали: Всего в санкционный список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

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Вводится экспортный контроль по технологиям, необходимым для России на предприятиях в области нефте- и газопереработки.

Как сообщается, это поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию.

Военные, аэрокосмические, морские и высокотехнологичные секторы не получат американские технологические товары и технологии, которые могут быть использованы для поддержки российского технического обслуживания и инноваций.

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Что предшествовало: Как сообщалось, США готовят пакет санкций, направленных против большего количества российских олигархов, а также их компаний и активов.

Напомним: 3 марта Штаты вслед за ЕС и другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.