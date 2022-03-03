КСУ просит изолировать КС Беларуси от цивилизованных судов, как и россиян

Конституционный суд Украины просит исключить Конституционный суд Беларуси из Конференции европейских Конституционных судов из-за помощи РБ российским оккупантам.

Источник: письмо председателя КС Сергея Головатого президенту Конституционного суда Молдовы председателю Конференции европейских конституционных судов Доминике Маноле от 3 марта на сайте суда

Прямая речь: "Общеизвестно, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины не только продолжается, но и усиливается. В результате этого по международному праву преступления убито не только большое число украинских военнослужащих, но и более 2000 совершенно невинных гражданских лиц, в том числе пожилых людей и детей.

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Таковы последствия поведения государства-агрессора. Впрочем, досадно, что Республика Беларусь как политически-военный сателлит Российской Федерации оказывает помощь в размещении войска и вооружения российских вооруженных сил на своей территории, тем самым способствуя достижению целей Россией как государством-агрессором".

Детали: Отмечается, что начиная с 24 февраля – первого дня нового этапа войны России против Украины, непосредственно с территории Республики Беларусь систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины, приводя к массовым жертвам, что совершенно несовместимо с нормами международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Конституционный суд Республики Беларусь является одним из важнейших институций в системе органов публичной власти этого государства, решениями, действиями и бездействием которых в нарушение общепризнанных принципов международного права обеспечивается непосредственное содействие вооруженной агрессии против Украины с территории Республики Беларусь.

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С учетом этого, Головатый обращается к председателю Конференции европейских конституционных судов с предложением внести в повестку дня заседания "Круг президентов", которое состоится в мае 2022 года в городе Кишинев, вопрос о прекращении ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в Конференции на основании пункта 2 статьи 7 ее устава.

Что предшествовало: 1 марта 2022 года из-за полномасштабной войны России против Украины КСУ попросил исключить конституционный суд Российской Федерации из Конференции европейских Конституционных судов.