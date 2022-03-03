Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

КСУ просит изолировать КС Беларуси от цивилизованных судов, как и россиян

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 10:19

Конституционный суд Украины просит исключить Конституционный суд Беларуси из Конференции европейских Конституционных судов из-за помощи РБ российским оккупантам.

Источник: письмо председателя КС Сергея Головатого президенту Конституционного суда Молдовы председателю Конференции европейских конституционных судов Доминике Маноле от 3 марта на сайте суда

Прямая речь: "Общеизвестно, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины не только продолжается, но и усиливается. В результате этого по международному праву преступления убито не только большое число украинских военнослужащих, но и более 2000 совершенно невинных гражданских лиц, в том числе пожилых людей и детей.

Таковы последствия поведения государства-агрессора. Впрочем, досадно, что Республика Беларусь как политически-военный сателлит Российской Федерации оказывает помощь в размещении войска и вооружения российских вооруженных сил на своей территории, тем самым способствуя достижению целей Россией как государством-агрессором".

Детали: Отмечается, что начиная с 24 февраля – первого дня нового этапа войны России против Украины, непосредственно с территории Республики Беларусь систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины, приводя к массовым жертвам, что совершенно несовместимо с нормами международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Конституционный суд Республики Беларусь является одним из важнейших институций в системе органов публичной власти этого государства, решениями, действиями и бездействием которых в нарушение общепризнанных принципов международного права обеспечивается непосредственное содействие вооруженной агрессии против Украины с территории Республики Беларусь.

С учетом этого, Головатый обращается к председателю Конференции европейских конституционных судов с предложением внести в повестку дня заседания "Круг президентов", которое состоится в мае 2022 года в городе Кишинев, вопрос о прекращении ассоциированного членства Конституционного суда Республики Беларусь в Конференции на основании пункта 2 статьи 7 ее устава.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что предшествовало: 1 марта 2022 года из-за полномасштабной войны России против Украины КСУ попросил исключить конституционный суд Российской Федерации из Конференции европейских Конституционных судов.

Темы: войнаКС
powered by lun.ua
Главное сегодня

В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

фото, видеоВ Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

видео"Три дня на захват Харькова": СБУ обнародовала показания пленного начальника взвода

ГСЧС: враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей в сутки

Все новости...
война
Оккупанты используют мобилизованных из Донбасса как "пушечное мясо" – Залужный
Оставленные у вокзала авто могут конфисковать для обороны столицы - Кличко
Из Ирпеня и Бучи вывезли более 1,5 тысяч женщин и детей – глава области
Последние новости
17:56
"Роскосмос" запретил работникам "греть брюхо на пляже" пока "на фронте гибнут офицеры и солдаты"
17:41
Glovo возобновил работу в Украине
17:36
Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан
17:27
Лидеры ЕС разделились относительно членства Украины – СМИ
17:20
аудиоВойна: у врага большие проблемы с обеспечением – перехват СБУ
17:19
Глубоко обеспокоены, но: Philip Morris и British American Tobacco остаются в РФ
17:15
дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки
17:12
ЧАЭС подключили к резервным генераторам: их хватит на 2 дня
16:58
инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос
16:57
дополнено, фото, видеоЗахватчики авиаударом уничтожили детскую больницу в Мариуполе
Все новости...