Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев: во всех районах есть вода, электричество и связь, открыты два моста

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 10:37

По состоянию на утро 3 марта обстановка в Киеве спокойная, вся инфраструктура работает в штатном режиме, во всех районах есть тепло, вода, электричество и телефонная связь.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник

Прямая речь: "В настоящее время в Киеве сохраняется спокойная обстановка. Вся инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах".

Детали: Завершился комендантский час.

Ночью работали силы противовоздушной обороны  ПВО.

"Взрывы, которые были слышны, – это была работа по ракетам противника. Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром ремонтные бригады ремонтируют то, что повреждено непосредственно небольшим взрывом, который произошел после того, как упали обломки ракеты", – сообщил Поворозник.

3 марта будет перекрыт Южный мост, но киевляне могут воспользоваться Северным и Дарницким мостом.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

С 8:00 в Киеве открылись магазины, где можно приобрести товары первой необходимости, и аптеки.

"Выезжать в город необходимо исключительно при необходимости", –подчеркнул представитель столичной власти.

Темы: Киеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

фото, видеоВ Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

Все новости...
Киев
Оставленные у вокзала авто могут конфисковать для обороны столицы - Кличко
Длинная колонна российской техники, шедшей на Киев,  застопорилась – разведка
Последние новости
18:18
Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины
18:11
Эвакуированные из Бучи, Ворзеля и Ирпеня прибывают в Киев
18:03
Любовь и война: в Тернопольской области полицейский признался своей девушке на блокпосте
17:56
"Роскосмос" запретил работникам "греть брюхо на пляже" пока "на фронте гибнут офицеры и солдаты"
17:53
В блокадном Мариуполе погибли 1300 мирных жителей – советник мэра
17:41
Glovo возобновил работу в Украине
17:36
Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан
17:27
Лидеры ЕС разделились относительно членства Украины – СМИ
17:20
аудиоВойна: у врага большие проблемы с обеспечением – перехват СБУ
17:19
Глубоко обеспокоены, но: Philip Morris и British American Tobacco остаются в РФ
Все новости...