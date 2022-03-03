Киев: во всех районах есть вода, электричество и связь, открыты два моста

По состоянию на утро 3 марта обстановка в Киеве спокойная, вся инфраструктура работает в штатном режиме, во всех районах есть тепло, вода, электричество и телефонная связь.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник

Прямая речь: "В настоящее время в Киеве сохраняется спокойная обстановка. Вся инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах".

Детали: Завершился комендантский час.

Ночью работали силы противовоздушной обороны ПВО.

"Взрывы, которые были слышны, – это была работа по ракетам противника. Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром ремонтные бригады ремонтируют то, что повреждено непосредственно небольшим взрывом, который произошел после того, как упали обломки ракеты", – сообщил Поворозник.

3 марта будет перекрыт Южный мост, но киевляне могут воспользоваться Северным и Дарницким мостом.

С 8:00 в Киеве открылись магазины, где можно приобрести товары первой необходимости, и аптеки.

"Выезжать в город необходимо исключительно при необходимости", –подчеркнул представитель столичной власти.