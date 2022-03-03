Мусор в столице убирают, но киевлян просят выбрасывать в первую очередь органику
Четверг, 3 марта 2022, 16:59
Мусоровозы в Киеве работают в штатном режиме, но киевлян просят выбрасывать, в первую очередь, органику
Источник: КГГА
Детали: Столичные власти подчеркивают: выполнение этих пунктов поможет городу обеспечивать регулярный вывоз отходов, а также безопасность работников:
- выбрасывайте в контейнеры, в первую очередь, только органику и средства гигиены;
- пока не выбрасывайте пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время складировать в помещении;
- не выбрасывайте отходы без пакетов или в разорванных пакетах – грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.
Дословно: "Значительная часть водителей мусоровозов сейчас с оружием в руках защищает Киев и другие города в рядах украинской армии и подразделениях терробороны. На предприятиях не хватает водителей соответствующей категории".
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