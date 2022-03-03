Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Канаде посадили самолет с двумя россиянами, которые собирались в Арктику

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 22:50
В Канаде посадили самолет с двумя россиянами, которые собирались в Арктику

Канадские правоохранители задержали самолет с двумя гражданами РФ, собиравшимися в арктическую экспедицию на территории страны.

Источник: канадское медиа CBC со ссылкой на министра инфраструктуры штата Даян Арчи

Прямая речь Арчи: "Мы считаем, что самолет с этими пассажирами двигался в Резолют, на федеральной территории Нунавут, с целью участия в запланированной арктической экспедиции на большом вездеходе".

Реклама:

Детали: Самолет с россиянами задержали во вторник 1 марта на аэродроме Йеллоунайф в Северо-Западных территориях.

В настоящее время канадская пограничная служба рассматривает инцидент в связи с введенным запретом полетов в воздушном пространстве Канады для любых самолетов, зарегистрированных в России или находящихся в собственности граждан РФ.

Министр Арчи сказала, что пограничники определят меру наказания для владельцев самолета после оценки и определения всех обстоятельств инцидента.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину правительство Канады 28 февраля запретило полеты в своем авиапространстве для любых самолетов, принадлежащих гражданам РФ или зарегистрированных в России.

Темы: КанадаРосcиясанкцииавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Канада
Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: