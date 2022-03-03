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В Канаде посадили самолет с двумя россиянами, которые собирались в Арктику

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 23:50

Канадские правоохранители задержали самолет с двумя гражданами РФ, собиравшимися в арктическую экспедицию на территории страны.

Источник: канадское медиа CBC со ссылкой на министра инфраструктуры штата Даян Арчи

Прямая речь Арчи: "Мы считаем, что самолет с этими пассажирами двигался в Резолют, на федеральной территории Нунавут, с целью участия в запланированной арктической экспедиции на большом вездеходе".

Детали: Самолет с россиянами задержали во вторник 1 марта на аэродроме Йеллоунайф в Северо-Западных территориях.

В настоящее время канадская пограничная служба рассматривает инцидент в связи с введенным запретом полетов в воздушном пространстве Канады для любых самолетов, зарегистрированных в России или находящихся в собственности граждан РФ.

Министр Арчи сказала, что пограничники определят меру наказания для владельцев самолета после оценки и определения всех обстоятельств инцидента.

Что было раньше: Из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину правительство Канады 28 февраля запретило полеты в своем авиапространстве для любых самолетов, принадлежащих гражданам РФ или зарегистрированных в России.

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Темы: КанадаРосcиясанкцииавиа
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