В Вашингтоне возле посольства Украины арестовали двоих мужчин с оружием
Полиция в Вашингтоне арестовала двоих мужчин с огнестрельным оружием недалеко от посольства Украины в США.
Источник: AFP, Washington Post
Детали: Офицеры Секретной службы США (в том числе ответственные за охрану посольств – ред.) заметили примерно в девять утра в четверг 3 марта (16:00 по киевскому времени) двух мужчин. Они стояли у своей машины в трех кварталах от посольства Украины, но их поведение вызвало беспокойство офицеров.
Арестованные сказали, что они хотели присоединиться к Интернациональному легиону в Украине, чтобы помочь украинской армии бороться с российскими оккупантами.
Как сообщают журналисты, мужчины приехали из штата Индианы. В Секретной службе не разглашают их имена и другие данные.
Офицеры изъяли у них два пистолета и один экземпляр длинноствольного оружия.
В полиции им предъявлены обвинения в нарушении правил пользования и ношении огнестрельного оружия.
Предыстория:
- 27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины. К нему могут присоединиться иностранцы, желающие приобщиться к вооруженному сопротивлению российской агрессии в Украине. Желающим нужно обратиться в посольства Украины в их стране проживания.
- В первый день после создания формирования, тысячи иностранцев направили свои заявки о желании присоединиться к Интернациональному легиону.