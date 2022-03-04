В Вашингтоне возле посольства Украины арестовали двоих мужчин с оружием

Полиция в Вашингтоне арестовала двоих мужчин с огнестрельным оружием недалеко от посольства Украины в США.

Источник: AFP, Washington Post

Детали: Офицеры Секретной службы США (в том числе ответственные за охрану посольств – ред.) заметили примерно в девять утра в четверг 3 марта (16:00 по киевскому времени) двух мужчин. Они стояли у своей машины в трех кварталах от посольства Украины, но их поведение вызвало беспокойство офицеров.

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Арестованные сказали, что они хотели присоединиться к Интернациональному легиону в Украине, чтобы помочь украинской армии бороться с российскими оккупантами.

Как сообщают журналисты, мужчины приехали из штата Индианы. В Секретной службе не разглашают их имена и другие данные.

Офицеры изъяли у них два пистолета и один экземпляр длинноствольного оружия.

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В полиции им предъявлены обвинения в нарушении правил пользования и ношении огнестрельного оружия.

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