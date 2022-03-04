Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Вашингтоне возле посольства Украины арестовали двоих мужчин с оружием

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 02:46
Посольство Украины в Вашингтоне 24 февраля. Фото: getty images

Полиция в Вашингтоне арестовала двоих мужчин с огнестрельным оружием недалеко от посольства Украины в США.

Источник: AFP, Washington Post

Детали: Офицеры Секретной службы США (в том числе ответственные за охрану посольств – ред.) заметили примерно в девять утра в четверг 3 марта (16:00 по киевскому времени) двух мужчин. Они стояли у своей машины в трех кварталах от посольства Украины, но их поведение вызвало беспокойство офицеров.

Арестованные сказали, что они хотели присоединиться к Интернациональному легиону в Украине, чтобы помочь украинской армии бороться с российскими оккупантами.

Как сообщают журналисты, мужчины приехали из штата Индианы. В Секретной службе не разглашают их имена и другие данные.

Офицеры изъяли у них два пистолета и один экземпляр длинноствольного оружия.

В полиции им предъявлены обвинения в нарушении правил пользования и ношении огнестрельного оружия.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • 27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины. К нему могут присоединиться иностранцы, желающие приобщиться к вооруженному сопротивлению российской агрессии в Украине. Желающим нужно обратиться в посольства Украины в их стране проживания.
  • В первый день после создания формирования, тысячи иностранцев направили свои заявки о желании присоединиться к Интернациональному легиону.

Темы: СШАРосcиявойнапровокации
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

обновленоЗеленский рассказал, почему не боится окружения Киева

"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Все новости...
США
США разрешат некоторым украинцам временно остаться в стране
Пентагон: Россия выпустила по Украине почти 500 ракет, из них 70 — с территории Беларуси
"Вы вдохновляете мир" – Блинкен обратился к украинцам
Последние новости
12:47
UNIQLO приостановит работу в РФ, но не выходит из рынка
12:37
опрос42% украинцев не верят в дружеские отношения Украины и РФ даже после окончания войны
12:35
Лавров заявил о возможности встречи Путина с Зеленским
12:32
Ермак о новом договоре безопасности: Будет документ для защиты Украины на века
12:29
Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе
12:25
Жена сообщила о гибели экс-нардепа Дейдея
12:22
Воздушная активность России над Украиной снизилась – британская разведка
12:13
Американские производители обуви Crocs и Skechers приостановили поставки в РФ
12:05
Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет
12:00
Абсолютное большинство украинцев верят в победу над Россией - опрос
Все новости...