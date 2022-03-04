Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Google прекратил продажу рекламы в России, включая Youtube

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 07:19

Google, дочерняя компания Alphabet Inc, заявила, что прекратила продажу онлайн рекламы в России, запрет распространяется на поиск, YouTube и внешних партнеров.

Источник: "Reuters"

Дословно компания: "В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо"

Детали: .Ведущий продавец онлайн-рекламы в четверг последовал примеру Twitter Inc  и Snap Inc после вторжения России в Украину.

Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих технологий. Он ссылался на свою политику по поводу чувствительных событий, запрещающей маркетинг, стремящийся воспользоваться войной, за исключением протестной или антивоенной рекламы.

Российский регулятор связи Роскомнадзор в понедельник приказал Google прекратить показ рекламы в сообщениях о потерях России в Украине, а в четверг попросил Google прекратить показ на YouTube рекламы с информацией об Украине.

Темы: Росcиясанкциивойнамир
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист

Две ракеты ударили по аэропорту в Днепропетровской области

Николаев организовывает "коридор" для россиян, которые не хотят наступать

Украина национализирует активы РФ: Зеленский подписал закон

Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

Все новости...
Росcия
Министр энергетики США: Действия россиян на ЗАЭС безрассудны и должны прекратиться
Airbnb остановил работу в России и Беларуси
Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину
Последние новости
17:48
Педагоги имеют право обучать детей дистанционно, находясь за пределами Украины – омбудсмен
17:38
Оккупанты думают взорвать склады аммиака в Харьковской области – СБУ
17:37
Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист
17:28
В Беларуси заявили, что подключили электролинию до ЧАЭС, Энергоатом говорит – это фейк
17:26
Переводы Western Union не будут работать в России и Беларуси
17:22
ВИДЕОВ Запорожье жители городов вышли на протесты против российских оккупантов
17:20
Путин признал, что в РФ растет спрос на отдельные товары
17:12
"Украина не разрабатывает биооружие": Ляшко просит ВОЗ унять российскую пропаганду
17:07
Оккупанты заминировали побережье водохранилища вблизи Запорожской АЭС - "Энергоатом"
17:00
Goldman Sachs полностью выходит из России – первым среди гигантов из Уолл-Стрит
Все новости...