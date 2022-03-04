Google прекратил продажу рекламы в России, включая Youtube

Google, дочерняя компания Alphabet Inc, заявила, что прекратила продажу онлайн рекламы в России, запрет распространяется на поиск, YouTube и внешних партнеров.

Источник: "Reuters"

Дословно компания: "В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо"

Детали: .Ведущий продавец онлайн-рекламы в четверг последовал примеру Twitter Inc и Snap Inc после вторжения России в Украину.

Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих технологий. Он ссылался на свою политику по поводу чувствительных событий, запрещающей маркетинг, стремящийся воспользоваться войной, за исключением протестной или антивоенной рекламы.

Российский регулятор связи Роскомнадзор в понедельник приказал Google прекратить показ рекламы в сообщениях о потерях России в Украине, а в четверг попросил Google прекратить показ на YouTube рекламы с информацией об Украине.