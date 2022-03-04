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Google прекратил продажу рекламы в России, включая Youtube

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 06:19

Google, дочерняя компания Alphabet Inc, заявила, что прекратила продажу онлайн рекламы в России, запрет распространяется на поиск, YouTube и внешних партнеров.

Источник: "Reuters"

Дословно компания: "В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо"

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Детали: .Ведущий продавец онлайн-рекламы в четверг последовал примеру Twitter Inc  и Snap Inc после вторжения России в Украину.

Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих технологий. Он ссылался на свою политику по поводу чувствительных событий, запрещающей маркетинг, стремящийся воспользоваться войной, за исключением протестной или антивоенной рекламы.

Российский регулятор связи Роскомнадзор в понедельник приказал Google прекратить показ рекламы в сообщениях о потерях России в Украине, а в четверг попросил Google прекратить показ на YouTube рекламы с информацией об Украине.

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Темы: Росcиясанкциивойнамир
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