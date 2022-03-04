В окрестностях Николаева продолжаются бои: с аэродрома оккупантов выбили

В пригородах Николаева продолжаются бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, в частности ВСУ выбили вражеские подразделения с аэродрома "Кульбакино".

Источник: глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, пресс-служба Сухопутных сил ВСУ

Детали: Ким сообщил, что не может разглашать детали боевых действий из соображений безопасности подразделений Вооруженных Сил, но заверил, что в городе Николаев вражеских формирований нет.

Около 18:00 в Сухопутных силах сообщили, что российские подразделения зачистили на территории аэродрома "Кульбакино" в окрестностях Николаева. Украинские защитники подняли государственный флаг Украины над аэродромом.

Что было раньше: Днем 4 марта власти сообщали, что российские оккупанты вошли в город: на улицах шли бои и перестрелка.