Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В окрестностях Николаева продолжаются бои: с аэродрома оккупантов выбили

Пятница, 4 марта 2022, 18:23

В пригородах Николаева продолжаются бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, в частности ВСУ выбили вражеские подразделения с аэродрома "Кульбакино".

Источник: глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, пресс-служба Сухопутных сил ВСУ

Детали: Ким сообщил, что не может разглашать детали боевых действий из соображений безопасности подразделений Вооруженных Сил, но заверил, что в городе Николаев вражеских формирований нет.

Около 18:00 в Сухопутных силах сообщили, что российские подразделения зачистили на территории аэродрома "Кульбакино" в окрестностях Николаева. Украинские защитники подняли государственный флаг Украины над аэродромом.

Что было раньше: Днем 4 марта власти сообщали, что российские оккупанты вошли в город: на улицах шли бои и перестрелка.

Темы: НиколаевРосcиявойнабоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд. долларов

Президент Литвы считает, что саммит ЕС сказал "да" интеграции Украины

Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины

Reuters: Facebook разрешит желать смерти Путину

Украинская армия разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине

Все новости...
Николаев
Сдержанный оптимизм: Арестович рассказал о ситуации в горячих точках
Вражеские войска вошли в Николаев. Идет бой
На Николаев может быть совершена атака, нужно обороняться – мэр
Последние новости
08:09
Из-за ночных вражеских ударов Чернигов без воды
08:01
По Ивано-Франковску был удар – мэр
07:55
В Херсонской области российские захватчики пытаются создать "комендатуры"
07:45
Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский
07:44
Россия отреагировала на разрешение хейтить россиян и Путина в Facebook
07:29
Байден планирует лишить РФ статуса постоянного торгового партнера - СМИ
07:23
Президент Колумбии заверил Украину в "крепкой поддержке" – Маркарова
06:54
На Черниговщине оккупанты терпят существенные потери и сдаются в плен – Генштаб
06:25
обновлено, видео, фотоВраг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертва
06:10
В "Дии" появился "еДокумент" — он заменит утраченный из-за войны паспорт
Все новости...