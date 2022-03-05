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Ермак: Мир должен подумать над исключением РФ из ООН

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 01:53
Ермак: Мир должен подумать над исключением РФ из ООН
ФОТО: GETTY

Мир должен рассмотреть исключение России из Совбеза ООН.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в NYT

Дословно: "Международному сообществу следует рассмотреть вопрос об исключении России из Организации Объединенных Наций или по крайней мере об исключении ее из Совета Безопасности, где он имеет право вето...

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Статья 4 Будапештского меморандума о гарантиях безопасности 1994 года гарантировала, что США, Великобритания и Россия будут требовать "немедленных" действий от Совета Безопасности ООН "для оказания помощи", если Украина "станет жертвой акта агрессии или объекта угрозы агрессии с применением ядерного оружия" . Тот факт, что агрессор — Россия — ветирует действия Совета Безопасности ООН, не освобождает другие стороны от обещаний, которые они дали Украине".

Детали: Ермак также призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Ермак сказал, что Россия не остановится только на Украине, которая в любом случае может потенциально втянуть НАТО в этот конфликт, а закрытое небо, по крайней мере, заставило бы президента РФ Владимира Путина "взять паузу".

Напомним: 26 февраля Россия единственная ветировала резолюцию Совбеза ООН об остановке вторжения в Украину.

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Темы: Андрей ЕрмакРосcияООН
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