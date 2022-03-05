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США намерены выделить $2.75 млрд на гуманитарные службы в Украине и Польше

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 14:49

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу в Жешуве, что администрация президента Джо Байдена намерена пожертвовать 2,75 миллиарда долларов на поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Блинкен встретился с премьер-министром Матеушем Моравецким и главой польской дипломатии Збигневом Рау.

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"Мы говорили о жестких санкциях, то есть о том, чтобы не было банков, которые бы не были исключены из системы SWIFT, чтобы замораживание активов было как можно шире", – сообщил премьер-министр после встречи с Блинкеном.

Госсекретарь США отметил, что такие ценности как свобода, мир и безопасность сегодня находятся под особой угрозой.

"Поляки знают, как важно защищать свободу, как и американцы, поэтому мы будем держаться вместе с поддержкой Украины против умышленного, незаконного и неспровоцированного вторжения", сказал Блинкен.

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Моравецкий отметил, что встреча с Блинкеном касалась текущей ситуации в Украине и усиления восточного фланга – усиления присутствия американских войск, войск НАТО.

Темы: СШАденьги
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