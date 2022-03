Кулеба – к Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к крупнейшей нефтяной компании Европы Shell, тайно купившей российскую нефть.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Мне говорят, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире требовать от транснациональных компаний разорвать какие-либо деловые связи с Россией".

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.