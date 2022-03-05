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Кулеба – к Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 15:23

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к крупнейшей нефтяной компании Европы Shell, тайно купившей российскую нефть.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Мне говорят, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире требовать от транснациональных компаний разорвать какие-либо деловые связи с Россией".

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Что предшествовало: 5 марта стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой, несмотря на массовый отказ от российских энергоресурсов другими компаниями.

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Темы: войнанефть
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