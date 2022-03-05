Российские авиакомпании массово останавливают зарубежные полеты

Российские авиакомпании Аэрофлот, S7, Россия и Аврора отменяют выполнение всех международных рейсов из-за западных санкций и закрытий воздушного пространства многими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления российских авиакомпаний.

В частности, S7 отменила все международные рейсы с 5 марта. Аэрофлот планирует сделать это с 8 марта. При этом компания покидает только внутренние рейсы и рейсы в Беларусь.

Также будут отменены рейсы международных направлений авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

Отказ российских авиакомпаний связан с рекомендацией Росавиации ограничить выполнение рейсов за границу тем авиакомпаниям, которые используют самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах. Также российским авиакомпаниям рекомендовано приостановить выполнение рейсов из стран, которые присоединились к "недружественным решениям по гражданской авиации РФ".

Такая рекомендация Росавиации связывается с планами российских властей национализировать самолеты, взятые в настоящее время в лизинг российскими авиакомпаниями. В таком случае владельцы воздушных судов могут потребовать арест российских самолетов в международных аэропортах.