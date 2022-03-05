Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские авиакомпании массово останавливают зарубежные полеты

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 16:08

Российские авиакомпании Аэрофлот, S7, Россия и Аврора отменяют выполнение всех международных рейсов из-за западных санкций и закрытий воздушного пространства многими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления российских авиакомпаний.

В частности, S7 отменила все международные рейсы с 5 марта. Аэрофлот планирует сделать это с 8 марта. При этом компания покидает только внутренние рейсы и рейсы в Беларусь.

Реклама:

Также будут отменены рейсы международных направлений авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

Отказ российских авиакомпаний связан с рекомендацией Росавиации ограничить выполнение рейсов за границу тем авиакомпаниям, которые используют самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах. Также российским авиакомпаниям рекомендовано приостановить выполнение рейсов из стран, которые присоединились к "недружественным решениям по гражданской авиации РФ".

Такая рекомендация Росавиации связывается с планами российских властей национализировать самолеты, взятые в настоящее время в лизинг российскими авиакомпаниями. В таком случае владельцы воздушных судов могут потребовать арест российских самолетов в международных аэропортах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
авиа
Россия ночью задействовала беспрецедентное количество авиации – Игнат
Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы
Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: