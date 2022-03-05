Пациентов из психоневрологического диспансера, который захватили кадыровцы, удалось вывести

Пациентов психоневрологического диспансера в Киевской области, который захватили кадидовцы, вывели с территории медучреждения.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободили людей, они вышли из помещения, с территории диспансера.

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Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше.

Детали: Кулеба добавил, что люди там находятся в крайне тяжелых условиях, в частности, "нет воды и света", но им все время помогают.

Он также добавил, что в настоящее время город контролируют оккупанты.

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Кулеба ранее сообщил, что кадыровцы захватили на Киевщине психоневрологический интернат, где более 600 пациентов.