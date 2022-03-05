Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров составить список стран, которые ввели санкции против России.
Источник: РИА Новости
Дословно: "Путин поручил Кабмину за 2 дня составить список стран, которые ввели против России, компаний, организаций и физлиц санкции".
Детали: Путин также подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", сообщает пресс-служба Кремля.
Российские организации временно смогут выплачивать долги перед кредиторами из стран, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, в рублях в особом порядке, следует из указа Путина.
Что предшествовало: После масштабного вторжения России в Украину экономику страны-агрессора обложили санкциями. Они уже сказались на уровне жизни россиян.
32 страны мира запретили полеты авиасуден, зарегистрированных в России, либо принадлежащих правительству России и гражданам РФ.
Нападение на Украину может повредить экономике России так же сильно, как и ее дефолт 1998 года, считает JPMorgan Chase.
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