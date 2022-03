Люди во всем мире требуют прекратить нападение России на Украину – Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен опубликовал видео с поддержкой Украины по всему миру и с призывом к России прекратить нападение.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Во всех уголках земного шара, в том числе и в самой России, люди призывают прекратить жестокое нападение России на Украину.

Сине-желтый флаг Украины развеивается по всему миру, поскольку люди и правительства утверждают, что они с Украиной".

In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja