Над Охматдетом в Киеве сбили крылатую ракету оккупантов

В Киеве над детской больницей "Охматдит" сбили крылатую ракету, запущенную российскими оккупантами.

Источник: facebook-страница НДСЛ "Охматдет"

Дословно: "Над детской больницей "Охматдит" сбили крылатую ракету – в результате повредили окно и чуть не выломали дверь"

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Детали: В больнице сообщают, что тяжелораненых детей в результате боевых действий пытаются довезти до заведения, но не удается.

В течение суток 5 марта было три тяжелораненых ребенка, но ни одного не смогли довезти в больницу из-за угрозы обстрелов.

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