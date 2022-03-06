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Над Охматдетом в Киеве сбили крылатую ракету оккупантов

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 16:00
Над Охматдетом в Киеве сбили крылатую ракету оккупантов

В Киеве над детской больницей "Охматдит" сбили крылатую ракету, запущенную российскими оккупантами.

Источник: facebook-страница НДСЛ "Охматдет"

Дословно: "Над детской больницей "Охматдит" сбили крылатую ракету – в результате повредили окно и чуть не выломали дверь"

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Детали: В больнице сообщают, что тяжелораненых детей в результате боевых действий пытаются довезти до заведения, но не удается.

В течение суток 5 марта было три тяжелораненых ребенка, но ни одного не смогли довезти в больницу из-за угрозы обстрелов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 4 марта украинская система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету российских оккупантов над больницей, что привело к повреждениям в здании. Из-за угрозы обстрелов российскими военными двое тяжелораненых детей не смогли довезти каретами скорой помощи в больницу, и они скончались.
  • Из-за ракетных обстрелов российских оккупантов 25 февраля 1 ребенок в "Охматдете" погиб, еще двое детей и двое взрослых получили ранения.
  • За 11 дней полномасштабной войны российские оккупанты убили уже 38 детей, в том числе полуторагодовалого младенца в Мариуполе, а также ранили 71 ребенка.

Темы: войнадетиРосcияобстрел
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