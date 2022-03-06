В путинском Совете по правам человека заявили о тяжелых последствиях войны с Украиной

Российский совет по правам человека при Владимире Путине (консультативный орган) опубликовал текст в котором говорится о тяжелых последствиях для реализации прав человека в РФ, возникших после начала войны против Украины.

Источник: заявление членов Совета РФ по правам человека, о котором пишет Новая газета

Детали: Издание отмечает, что 6 марта 2022 года Комиссия по политическим правам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека большинством голосов, а также несколько членов Совета из других комиссий, — подписали заявление о "тяжелых последствиях для реализации прав человека", возникших в стране после решения, "принятого президентом Путиным 24 февраля".

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Текст заявления за некоторыми изъятиями опубликован на сайте СПЧ в блоге председателя Комиссии по политическим правами Николая Сванидзе, но без подписей.

Текст доступен на сайте совета, достаточно сдержан. Новая газета отмечает, что даже его публикация может подпасть под действие закона об административной и уголовной ответственности, принятого и подписанного президентом 4 марта (речь о военной цензуре которую ввел Путин в России).

В тексте, в частности, указывается на необходимость соблюдать нормы гуманитарного права, на то, что "свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, тем более, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение в России не введены, а уже принятые дополнительные ограничительные меры, включая поправки в УК и КоАП, должны быть пересмотрены".

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Те же члены совета, кто поставил свои подписи под заявлением к сегодняшнему дню, готовы к тому, что могут быть исключены из его состава указом Путина. В противном случае они будут по-прежнему пытаться в рамках совета бороться, в первую очередь, "за соблюдение конституционных прав и свобод" россиян.

К настоящему моменту заявление подписали: Александр Асмолов, Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Светлана Маковецкая, Татьяна Марголина, Леонид Никитинский, Мара Полякова, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Владимир Ряховский, Сергей Цыпленков, Игорь Юргенс.