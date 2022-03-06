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В Конгрессе США призывают Байдена способствовать передаче истребителей в Украину

Воскресенье, 6 марта 2022, 20:14

Член Палаты представителей США Майкл Маккол призвал к переброске истребителей в Польшу после просьбы президента Владимир Зеленского к западным странам направить истребители в Украину.

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

"Вчера я настоятельно призвал госсекретаря завершить эту сделку. Вы знаете, украинцы могут летать на российских МиГах. Но затем Польша хочет получить еще один заказ, и это могут быть F-16", — сказал Маккол, находящийся в Польше.

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Маккол является республиканцем и высокопоставленным членом комитета Палаты представителей по иностранным делам.

"Мы не собираемся вводить туда свои войска, но вы знаете, чем мы можем помочь украинскому народу выиграть эту войну… Я думаю, что воля украинского народа превзойдет волю российских войск. И если мы сможем вооружить их для самозащиты, мы победим русских", - сказал Маккол.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

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Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

Украина настаивает, чтобы ЕС, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ и немедленно предоставили Украине боевые самолеты.

Темы: СШАвойна
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