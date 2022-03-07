Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нет – зоне полетов!": в Варшаве тысячи людей на акции поддержали Украину

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 06:18
фото: Укринформ

В центре столицы Польши тысячи человек вышли на акцию протеста против войны, начатую Россией против Украины.

Источник: Укринформ

Детали: Митингующие требовали солидарности и действенной помощи Украине со стороны Запада, в частности, введение бесполетной зоны.

 

Участники акции пришли с флагами Украины, ЕС, свободной Беларуси и плакатами: "Остановите войну в Украине", "Закройте небо над Украиной", "Руки прочь от Украины" и т.д. Они скандировали: "Киев – Варшава: общее дело", "Путин – прочь!", "Нет – зоне полетов!".

 

Среди митингующих было много беженцев из Украины.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил перед собравшимися и подчеркнул, что Польша и ее столица всегда будут солидарны с Украиной и будут поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо. Он подчеркнул, что Путин недооценил огромное давление в Европе на правительства и крупные корпорации, чтобы они помогали Украине, прекращали свою деятельность в РФ.

"Сегодня четко нужно говорить о европейской перспективе для Украины, что Украина как можно скорее должна стать членом ЕС", – заявил Тшасковский.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Глава Объединения украинцев в Польше (ОУП) Мирослав Скирка подчеркнул, что это война России не только против Украины, но и всего свободного мира. Поэтому весь мир должен противодействовать злу. Он выразил надежду, что война скоро закончится, а ответственные за нее предстанут перед судом в Гааге.

"Не нужно ждать, а нужно без промедлений объявить список военных преступников, на руках которых кровь украинских детей, ведь они привели к геноциду", - подчеркнул Скирко.

По его словам, также нужно называть и осуждать международные корпорации, которые, несмотря на преступления РФ, решили остаться работать в этой стране. Глава ОУП считает, что нужно пикетировать посольства тех стран, которые до сих пор не осудили агрессию РФ против Украины.

 

Из-под стен Дворца культуры и науки участники акции отправились в посольство Китая, где провели протест против молчаливой поддержки Пекином агрессии Путина в Украине.

 

Темы: ПольшаУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

видеоЗеленский навестил в больнице раненых военных

видеоУчастница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину

В Мариуполе россияне убили 2187 граждан – городской совет

фото, видео"Бердянск – это Украина": в оккупированном городе митингуют тысячи человек

Оккупанты убили журналиста The New York Times в Ирпене

Все новости...
Польша
Дуда: Нет никаких признаков, что россияне готовы к штурму Киева
Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу
В Польше заявили, что решение об истребителях для Украины не принято
Последние новости
20:30
Ляшко: аптеки заверили, что причин повышения цен на лекарства нет
20:23
В Кремле анонсировали переговоры РФ с Украиной в понедельник
20:20
В Авдеевке оккупанты обстреляли "Коксохим", вывели из строя ТЭЦ
20:19
Гуманитарный груз снова не доехал до Мариуполя - из-за обстрелов
20:17
Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе
20:16
Россия заблокировала почти 100 иностранных судов в украинских портах
20:04
Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину
20:02
В результате обстрела аэродрома под Кропивницким погибли 7 человек – ОГА
19:52
видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения
19:48
Казахстан пришлет Украине гумпомощь через Польшу
Все новости...