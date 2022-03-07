"Нет – зоне полетов!": в Варшаве тысячи людей на акции поддержали Украину

В центре столицы Польши тысячи человек вышли на акцию протеста против войны, начатую Россией против Украины.

Источник: Укринформ

Детали: Митингующие требовали солидарности и действенной помощи Украине со стороны Запада, в частности, введение бесполетной зоны.

Участники акции пришли с флагами Украины, ЕС, свободной Беларуси и плакатами: "Остановите войну в Украине", "Закройте небо над Украиной", "Руки прочь от Украины" и т.д. Они скандировали: "Киев – Варшава: общее дело", "Путин – прочь!", "Нет – зоне полетов!".

Среди митингующих было много беженцев из Украины.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил перед собравшимися и подчеркнул, что Польша и ее столица всегда будут солидарны с Украиной и будут поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо. Он подчеркнул, что Путин недооценил огромное давление в Европе на правительства и крупные корпорации, чтобы они помогали Украине, прекращали свою деятельность в РФ.

"Сегодня четко нужно говорить о европейской перспективе для Украины, что Украина как можно скорее должна стать членом ЕС", – заявил Тшасковский.

Глава Объединения украинцев в Польше (ОУП) Мирослав Скирка подчеркнул, что это война России не только против Украины, но и всего свободного мира. Поэтому весь мир должен противодействовать злу. Он выразил надежду, что война скоро закончится, а ответственные за нее предстанут перед судом в Гааге.

"Не нужно ждать, а нужно без промедлений объявить список военных преступников, на руках которых кровь украинских детей, ведь они привели к геноциду", - подчеркнул Скирко.

По его словам, также нужно называть и осуждать международные корпорации, которые, несмотря на преступления РФ, решили остаться работать в этой стране. Глава ОУП считает, что нужно пикетировать посольства тех стран, которые до сих пор не осудили агрессию РФ против Украины.

Из-под стен Дворца культуры и науки участники акции отправились в посольство Китая, где провели протест против молчаливой поддержки Пекином агрессии Путина в Украине.