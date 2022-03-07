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Госпогранслужба призывает украинцев ехать в ЕС не через Польшу

Понедельник, 7 марта 2022, 11:33

Госпогранслужба призвала украинцев, направляющихся в страны ЕС, выбирать для въезда не Польшу, поскольку именно там пункты пропуска наиболее загружены.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение ГПСУ распространила утром 7 марта.

По данным пограничников, за последние сутки западную границу Украины пересекли 16 тысяч автомобилей и почти 134 тысячи человек, из них 117 тысяч – на выезд, при этом 84 тысячи – из-за пунктов пропуска на границе с Польшей.

"Количество людей, ожидающих пересечение границы остается достаточно значительным. Призываем всех: в ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально", – отмечают пограничники.

Проверить ситуацию можно на странице Западного регионального управления ГПСУ, где обещают обновлять информацию каждые три часа.

Вернулись в Украину за прошедшие сутки 16,5 тысячи человек, из них 13 тысяч - граждане Украины.

Границу пересекли около 900 транспортных средств с благотворительными грузами.

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"В очередной раз просим всех граждан соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы!", - отмечает ГПСУ.

Темы: Польша
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