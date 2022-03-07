В Энергодаре на прощание с героями пришли несколько сотен человек
Понедельник, 7 марта 2022, 10:46
В Энергодаре на прощание с погибшими защитниками ЗАЭС пришли несколько сотен человек.
Источник: энергодарский городской глава Дмитрий Орлов в Telegram
Прямая речь: "Энергодар прощается с погибшими героями, защищавшими Запорожскую АЭС".
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Детали: Орлов обнародовал фотографии из города.
Судя по фото, на прощание собралось несколько сотен человек. У некоторых в руках флаг Украины.
По состоянию на 4 марта, когда оккупанты взяли под контроль Запорожскую АЭС, сообщалось, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
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