Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Энергодаре на прощание с героями пришли несколько сотен человек

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 10:46
В Энергодаре на прощание с героями пришли несколько сотен человек
Фото из Telegram Дмитрия Орлова

В Энергодаре на прощание с погибшими защитниками ЗАЭС пришли несколько сотен человек.

Источник: энергодарский городской глава Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь: "Энергодар прощается с погибшими героями, защищавшими Запорожскую АЭС".

Реклама:

Детали: Орлов обнародовал фотографии из города.

 

Судя по фото, на прощание собралось несколько сотен человек. У некоторых в руках флаг Украины.

 

По состоянию на 4 марта, когда оккупанты взяли под контроль Запорожскую АЭС, сообщалось, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Энергодарвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
Все новости...
Реклама: