Будапешт изменил мнение и разрешил разместить силы НАТО в Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал указ правительства о разрешении на размещение войск НАТО в Венгрии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

Указ, опубликованный в понедельник, также подтверждает запрет правительства на транспортировку летального оружия в Украину через Венгрию.

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Вместе с тем, в отличие от многих других восточноевропейских государств-членов Североатлантического договора, правительство Орбана специально не обращалось в войска НАТО для защиты восточной границы, заявляя, что имеет достаточные военные ресурсы.

В начале февраля в венгерском правительстве заявляли, что не хотят размещения сил НАТО в своей стране, в то время как ряд восточноевропейских членов Альянса выступили за это на фоне сообщений об ожидаемом вторжении России в Украину.