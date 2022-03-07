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Будапешт изменил мнение и разрешил разместить силы НАТО в Венгрии

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 14:43

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал указ правительства о разрешении на размещение войск НАТО в Венгрии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

Указ, опубликованный в понедельник, также подтверждает запрет правительства на транспортировку летального оружия в Украину через Венгрию.

Вместе с тем, в отличие от многих других восточноевропейских государств-членов Североатлантического договора, правительство Орбана специально не обращалось в войска НАТО для защиты восточной границы, заявляя, что имеет достаточные военные ресурсы.

В начале февраля в венгерском правительстве заявляли, что не хотят размещения сил НАТО в своей стране, в то время как ряд восточноевропейских членов Альянса выступили за это на фоне сообщений об ожидаемом вторжении России в Украину.

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Темы: ВенгрияНАТО
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