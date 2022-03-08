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Срочникам положения будут выплачиватьс дополнительные 30 тысяч гривен в месяц

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 01:05
Срочникам положения будут выплачиватьс дополнительные 30 тысяч гривен в месяц
Призывники, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Военнослужащим срочной службы в период действия военного положения будут доплачивать вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление от 28 февраля 2022 №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", которыми исключил ограничения по выплате военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 000 гривен ежемесячно".

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Детали: Постановлением предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн. в расчете на месяц.

Напомним: Президент Владимир Зеленский пообещал украинским военным заработную плату в 100 тысяч гривен в месяц.

Темы: Вооруженные силывойна
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