В результате российского авиаудара по Сумам погибли 7 взрослых и 2 ребенка

В результате авиабомбардировки Сум российскими захватчиками этой ночью погибли по меньшей мере 9 человек, из них 2 ребенка.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Атака произошла 7 марта поздно вечером. Враг нанес удар по жилому сектору.

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После 23:00 на место происшествия выехали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар.

Им удалось деблокировать женщину, травмированную передавшим медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей.

Предыстория: Около 23 часов 7 марта враг сбросил авиабомбы на Сумы и район, а также совершил артобстрел Ахтырки.

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Бомбы попали в жилые кварталы Сум.